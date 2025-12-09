افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه

أقيم في قاعدة جونية البحرية حفل افتتاح مشبّه الملاحة بدعم من السلطات الألمانية، وبحضور السفير الألماني لدى لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.



وخلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، خصوصا ألمانيا، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد التزام السلطات الألمانية بعلاقات المودة والتعاون الطويل الأمد بيننا". وخلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، خصوصا ألمانيا، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد التزام السلطات الألمانية بعلاقات المودة والتعاون الطويل الأمد بيننا".



من جهته، شدّد السفير الألماني على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره، مشيدًا بأداء القوات البحرية المتميزة بالمهنية والاحتراف. من جهته، شدّد السفير الألماني على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره، مشيدًا بأداء القوات البحرية المتميزة بالمهنية والاحتراف.