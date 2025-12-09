الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الممثل المقيم للبنك الدولي إلتقى جابر: نحث لبنان على ضرورة اقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها

أخبار لبنان
2025-12-09 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الممثل المقيم للبنك الدولي إلتقى جابر: نحث لبنان على ضرورة اقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الممثل المقيم للبنك الدولي إلتقى جابر: نحث لبنان على ضرورة اقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها

التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة، الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس، وجرى بحث موسع في مختلف جوانب التعاون القائم بين الطرفين، وخصوصا الملفات المتصلة بتحديات الحوكمة وآليات إقرار المشاريع والإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة.

وتناول اللقاء نقاشا معمقا بشأن سبل حماية التمويل العام وضمان استمرارية المشاريع الإنمائية وعدم تعريضها لخطر الإلغاء، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد. وتم التشديد على أهمية تسريع إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المرتبطة بالبرامج الممولة من البنك الدولي، لما لها من أثر مباشر على استمرارية العمل وتفعيل الإصلاحات.

وشدد آرماس خلال الاجتماع، على أن "البنك الدولي يحث الدولة اللبنانية على ضرورة اقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها خصوصا مع اقتراب المهل لنهاية العام"، مؤكدا تكثيف الزخم في هذا الاتجاه، واعادة تقييم الوضع بما يتيح معالجة أي عوائق إزاء تنفيذ تلك المشاريع.

وتطرق النقاش أيضا إلى ملف الطاقة، حيث اتفق الجانبان على أن "الأولوية تكمن في تعزيز الملاءة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر تحسين الجباية وتطبيقها بعدالة على مختلف المناطق، وربط أي استثمار إضافي في الإنتاج أو النقل بتحسّن الأداء الفعلي والتحصيل".

وأوضح جابر أن "إعادة توجيه التمويل العام نحو مشاريع النقل ومراكز التحكم وخفض الهدر التقني وغير التقني وتحديث التجهيزات يُعد خيارا أكثر فاعلية"، لافتا إلى "عدم وجود حاجة لإنفاق المال العام على مشاريع الطاقة الشمسية في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، خصوصا في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بذلك شرط توافر الضمانات اللازمة للسداد".

كما تناول النقاش مسألة تعزيز الشفافية المالية، حيث جرى تأكيد قرب اعتماد معايير موحدة للتدقيق على مستوى القطاع العام، بما يضمن تحسين جودة مراجعة حسابات المؤسسات العامة والوزارات، ويُسهم في رفع مستويات الحوكمة وتعزيز الثقة بالإدارة المالية للدولة.

وفي الختام، شدد جابر على أن "التطورات الأخيرة منحت لبنان بصيص أمل يجب تحويله إلى خطوات عملية تحمي المال العام وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني"، مؤكدا التزام وزارة المالية بمواصلة التعاون البناء مع البنك الدولي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المالي والإصلاحي في البلاد.

أخبار لبنان

ياسين جابر

البنك الدولي

لبنان

إنريكي بلانكو آرماس

LBCI التالي
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي

LBCI
خبر عاجل
2025-11-06

الوزير ياسين جابر للـ LBCI: أبلغت من البنك الدولي في واشنطن وهذا ما اعيد تكراره اليوم أن اخر مهلة أمام لبنان لإقرار القروض الممنوحة من البنك الدولي هي نهاية العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:18

على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-08

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:18

على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
خبر عاجل
03:30

سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة

LBCI
أخبار لبنان
08:33

المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More