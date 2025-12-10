الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات وتعوّض على المودعين
أخبار لبنان
2025-12-10 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات وتعوّض على المودعين
أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابيّ، منذ ثلاثة اشهر تقريبًا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيويّ يُعدّ لها في "مشروع وطن الانسان".
وأوضح النائب افرام، خلال اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "نحو دولة القوانين"، أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة.
وقال إنّ المشكلة الأساسية التي أدّت إلى الانهيار الماليّ هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة إلى أخرى.
وأضاف: "إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزًا ماليًا، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع".
واعتبر أنّ تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسيّ في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة.
وقال: "من هنا وصلنا إلى قناعة أنّ الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلّا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة".
وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:
"أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات
ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.
ثالثًا: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار الماليّ والاقتصاديّ".
واعتبر أنّ اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار الماليّ والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.
وأوضح افرام أنّ جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحريّ تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحريّ من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خصوصًا محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عامًا.
ولفت إلى أنّ ملكيتها تعود فيما بعد إلى الدولة اللبنانية.
إليكم ملخص عن اقتراح قانون إنشاء "هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد"
الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.
تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.
أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:
إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.
وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.
إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.
اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.
بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.
ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
إنشاء
لتثمير
الدولة
ستستقطب
الاستثمارات
وتعوّض
المودعين
التالي
لقاء جمع الحجار بنظيره العُمانيّ: لتعزيز أطر التعاون
الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-08
افرام: تقدّمت باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة
أخبار لبنان
2025-10-08
افرام: تقدّمت باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة
0
أخبار لبنان
2025-11-18
جعجع استقبل وفدًا اقتصاديًا دوليًا لبحث سبل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان
أخبار لبنان
2025-11-18
جعجع استقبل وفدًا اقتصاديًا دوليًا لبحث سبل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-12
مخزومي: إقرار إنشاء الهيئتين الناظمتين لقطاعي الإتصالات والكهرباء خطوة إصلاحية طال انتظارها
أخبار لبنان
2025-09-12
مخزومي: إقرار إنشاء الهيئتين الناظمتين لقطاعي الإتصالات والكهرباء خطوة إصلاحية طال انتظارها
0
أخبار لبنان
2025-09-11
جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة
أخبار لبنان
2025-09-11
جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
0
أخبار لبنان
04:49
كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين
أخبار لبنان
04:49
كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
0
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥
0
آخر الأخبار
04:27
الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات
آخر الأخبار
04:27
الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات
0
آخر الأخبار
04:19
الجميل: الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء
آخر الأخبار
04:19
الجميل: الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء
0
آخر الأخبار
04:03
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
آخر الأخبار
04:03
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
0
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
3
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
6
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
8
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More