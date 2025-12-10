الأخبار
الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-12-10 | 02:35
الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية
الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية

أعربت الرابطة المارونية عن ارتياحها الكبير للزيارة المباركة التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.

واعتبرت، ضمن اجتماعها الدوريّ، أنّ الزيارة شكّلت علامة رجاء في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.

في سياق منفصل، قالت الرابطة إنّ إختيار السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبنانيّ المفاوض في لجنة "الميكانيزم" هو اختيار موفّق لما يمثله من قيمة دبلوماسية ووطنية مشهودة.

وتمنت الرابطة للسفير كرم كل النجاح في مهمته الدقيقة ودفع المسار الوطني نحو مزيد من استقرار لبنان.

ووجّهت الرابطة المارونية تحية تقدير إلى الجيش اللبنانيّ على الإجراءات التي اتخذها، أمس، للحؤول من دون أيّ استفزازات أو توترات في الشارع، نتيجة استخدام الدراجات النارية في مسيرات داخل الأحياء والشوارع وما تسببه من اسفزازات واشكالات طائفية ومذهبية. 

وشدّدت الرابطة على دور الجيش الاساسيّ في حفظ الأمن ومنع التشويش في أيّ مناسبة كانت ومن أيّ فئة أتت، آملةً إستكمال خطته لحصر السلاح في يد الدولة جنوب نهر الليطاني وشماله بما يعزز الأمن والسيادة ويُبعد عن لبنان مخاطر تجدد الحرب. 

في ملف آخر، أعربت الرابطة المارونية عن استغرابها الشديد لما آلت إليه مسألة تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، في ظل غياب واضح للاحترام الواجب لمبدأ التوازن الوطني وتجاوز القواعد التي تُعدّ من ركائز الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، بما يؤمن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مكوّنات الوطن.

ونددت بإقرار هذا الملف بالصيغة المقدمة من وزيرة التربية حيث تغيب المساواة تمامًا ويختل التوازن بين شرائح المجتمع اللبنانيّ.

وطالبت الرابطة بتصحيح الخلل صونًا لوحدة الجامعة اللبنانية وتنوعها وللاستقرار داخلها، وحفاظاً على موقعها كصرح وطنيّ جامع.

