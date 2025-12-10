لقاء جمع الحجار بنظيره العُمانيّ: لتعزيز أطر التعاون

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسميّ المرافق لرئيس الجمهورية جوزاف عون في زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره العُمانيّ حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر العلم في مسقط.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتين.



وشدّد الجانبان على "أهمية تعزيز أطر التعاون، لا سيما في مجالات الأمن والشُرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحديات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين".



وبحثا في المستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لترسيخ الأمن والاستقرار.



ونوّه الوزير الحجار بدور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة.



وأشاد بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.