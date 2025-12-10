الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي يلتقي نظيره العماني: السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان

أخبار لبنان
2025-12-10 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي يلتقي نظيره العماني: السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي يلتقي نظيره العماني: السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان

في إطار مشاركته في الوفد المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارته إلى سلطنة عُمان، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. 

وأشار الوزير رجي إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين. وشدّد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية، لافتا إلى أن الحلّ يجب أن يكون دبلوماسياً لأن السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان.

بدوره، أبدى الوزير العُماني تأييده لكل ما تتخذه الحكومة اللبنانية من خطوات لبسط سيادتها واسترجاع قرارها الوطني.

وتم البحث في جملة من الملفات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وجرى التشديد على إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي، وتفعيل الخط المباشر للطيران بين لبنان والسلطنة، بما ينعكس إيجابا على حركة النقل الجوي، ولا سيما عبر "طيران السلام"، في وقت تستعد فيه شركة "الطيران العُماني" لإطلاق رحلات إلى بيروت.

كذلك تناول البحث موضوع التوأمة بين مدينتَي صور العُمانية وصور اللبنانية، إضافة إلى التعاون في المجال اللوجستي وربط الموانئ البحرية بين البلدين، وتعزيز التعاون السياحي على قاعدة الاستثمارات المتبادلة. وتم التطرّق إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة والقطاع الصحي، نظرا إلى خبرة لبنان في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها.

واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، على أن تعقد اجتماعها في الأشهر المقبلة، مع العمل على إعداد مشاريع اتفاقيات ليتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة. 

كما جرى البحث في تنشيط عمل مجلس رجال الأعمال اللبناني–العُماني وأهمية إشراك القطاع الخاص في مسار التعاون الاقتصادي.
 

أخبار لبنان

يوسف رجي

سلطنة عُمان

بدر البوسعيدي

لبنان

LBCI التالي
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في كسروان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:24

لقاء جمع الحجار بنظيره العُمانيّ: لتعزيز أطر التعاون

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

سلامة التقى وزير الخارجية العماني في مسقط

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-02

الوزير الحجار يلتقي نظيره البحريني في "حوار المنامة" ويبحثان تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:13

الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني

LBCI
أخبار لبنان
09:04

لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات

LBCI
أخبار لبنان
08:44

اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون

LBCI
أمن وقضاء
08:31

توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

نتانياهو: عازمون على فرض وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "بيد من حديد"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع نواب ورؤساء بلديات بقاعية... وزير الأشغال: الأوتوستراد العربي أساسي وضروري

LBCI
أخبار دولية
2025-11-15

مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-05

ممثل باناما في مجلس الامن ردا على سؤال للـLBCI حول امكانية احتفال لبنان بعيد الميلاد من دون حرب: نحن نأمل ذلك وواثقون من أنّه يجب أن يكون احتمالًا واردًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
أخبار لبنان
12:50

لودريان من معراب: Quand je parle je parle

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More