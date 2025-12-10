الأخبار
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
2025-12-10 | 04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
رأى النائب سامي الجميل أنّ لبنان يتجه نحو"حيط مسدود" في شأن الانتخابات النيابية، موضحًا الخيارين: إمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير.
ولفت، بعد اجتماعه مع الموفد الفرنسيّ جان ايف لودريان، إلى أنّ الخيار الثاني غير قانونيّ.
أمّا في ما شهده لبنان من احتفالات لمناصري الحكم السوريّ الجديد، فأكّد الجميل أنّ كان يفضّل عدم رفع أعلام غير العلم اللبنانيّ كما حصل في اليومين الماضيين احترامًا لما قدّمه لبنان للشعب السوريّ.
وأعرب عن اعتقاده بأنّه أصبح بإمكان الشعب السوريّ المناصر للحكم الجديد العودة إلى بلاده.
وفي شأن ملف حصر السلاح، شدد الجميل على أنّ "حزب الله" متمسك حتى اليوم بسلاحه ويصعّد في وجه الجيش اللبنانيّ لذلك المسار يتعثّر.
وقال: "الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء".
وطالب الدولة اللبنانية بأخد المبادرة، لقمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون وبالدفع نحو التنفيذ لحماية لبنان من الضربات الإسرائيلية.
واعتبر أنّ التصريح الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" يؤكّد أنّ التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وترهيب الداخل.
ورأى الجميل أنّ الحزب لا يملك القدرة على مواجهة اسرائيل، لذلك لا جدوى من بقاء سلاحه.
أخبار لبنان
