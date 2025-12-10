كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين

استقبل المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرته العامة اليسار نداف ورئيسة نقابة موظفي التلفزيون ميرنا الشدياق.



وأثنى المجتمعون على هذه الخطوات طالبين من المدير العام النظر بأوضاع موظفي تلفزيون لبنان، خصوصًا لناحية الإسراع في إنجاز معاملاتهم الصحية في المكاتب وعمل كل ما يلزم لتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولاسيما في ما يخص موضوع الرواتب والأجور لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في التلفزيون.



وأعلن كركي مبادرات جديدة ستوضع موضع التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لدعم وتوفير المزيد من الخدمات للمضمونين، في إطار متابعة الصندوق لخطته الهادفة إلى تعزيز شبكته الخدماتية وتفعيل دوره في حماية الأمن الصحيّ والاجتماعيّ للمواطنين.



وأصدر المدير العام للصندوق قرارات خصصت لمكاتب الصندوق في صيدا، أميون، بشري، الشويفات، جونيه وبيت الدين، قضى بموجبها منح هذه المكاتب سلفات مالية استثنائية بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليار و800 مليون ليرة لبنانية، وذلك لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان تلبية حاجاتهم الصحية بشكل متواصل ومنصف.



وشدد كركي على أنّ "هذه الخطوة تأتي تأكيدا لالتزام الصندوق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية تجاه المضمونين، وانسجاما مع توجه الإدارة نحو دعم المكاتب الإقليمية وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتأمينها في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز وأينما دعت الحاجة".