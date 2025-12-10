الأخبار
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
2025-12-10 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2025 بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.
وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005".
وأكدت أن المهلة القصوى المحددة لتسديد اصدار العام 2025 هي تاريخ 31/12/2025 حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة 2% شهريا اعتبارا من تاريخ 2/1/2026
واعتبرت هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
أخبار لبنان
مياه بيروت وجبل لبنان
تسديد
بدلات المياه
التالي
إضراب جزئيّ في سرايا صيدا
كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين
السابق
