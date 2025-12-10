الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

أخبار لبنان
2025-12-10 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2025 بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005".

وأكدت أن المهلة القصوى المحددة  لتسديد اصدار العام 2025 هي تاريخ 31/12/2025 حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة 2% شهريا اعتبارا من تاريخ 2/1/2026

واعتبرت هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

أخبار لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان

تسديد

بدلات المياه

LBCI التالي
إضراب جزئيّ في سرايا صيدا
كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

مياه بيروت وجبل لبنان: مهلة حتى 15 كانون الأول لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات

LBCI
اقتصاد
2025-10-03

مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-01

أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:13

الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني

LBCI
أخبار لبنان
09:04

لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات

LBCI
أخبار لبنان
08:44

اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون

LBCI
أمن وقضاء
08:31

توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:21

وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية

LBCI
رياضة
07:07

سابالينكا: مشاركة المتحولات في بطولات التنس "غير عادلة"

LBCI
أخبار دولية
06:56

فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية

LBCI
أخبار لبنان
08:30

بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
أخبار لبنان
12:50

لودريان من معراب: Quand je parle je parle

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More