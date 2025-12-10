إضراب جزئيّ في سرايا صيدا

نفّذ عدد من رؤساء الإدارات العاملة في سرايا صيدا إضرابًا عن العمل.



والتزمت دوائر تعاونية الموظفين، الاقتصاد، التربية، الشؤون الاجتماعية، النفوس، الأشغال، المساحة، العمل ومحافظة الجنوب بالإضراب عبر الحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال معاملات المواطنين، وذلك بهدف إيصال رسالة إلى المعنيين بضرورة الإصغاء إلى مطالبهم ووضع حدّ لمعاناتهم المعيشية.



في المقابل، جدّد رؤساء دوائر الصناعة، التنظيم المدني، الصحة، المالية والزراعة موقفهم بعدم الالتزام بالتحرّك، إلى حين توحيد القرار والاتفاق على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء للهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارات العامة.