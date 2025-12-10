الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إضراب جزئيّ في سرايا صيدا

أخبار لبنان
2025-12-10 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إضراب جزئيّ في سرايا صيدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إضراب جزئيّ في سرايا صيدا

نفّذ عدد من رؤساء الإدارات العاملة في سرايا صيدا إضرابًا عن العمل.

والتزمت دوائر تعاونية الموظفين، الاقتصاد، التربية، الشؤون الاجتماعية، النفوس، الأشغال، المساحة، العمل ومحافظة الجنوب بالإضراب عبر الحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال معاملات المواطنين، وذلك بهدف إيصال رسالة إلى المعنيين بضرورة الإصغاء إلى مطالبهم ووضع حدّ لمعاناتهم المعيشية.

في المقابل، جدّد رؤساء دوائر الصناعة، التنظيم المدني، الصحة، المالية والزراعة موقفهم بعدم الالتزام بالتحرّك، إلى حين توحيد القرار والاتفاق على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء للهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارات العامة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جزئيّ

سرايا

LBCI التالي
الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

انهيار جزئي لجسر في جنوب غرب الصين بعد أشهر فقط من افتتاحه

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

التحكم المروري: انخساف جزئي على طريق خلدة البحرية وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

مسؤولون: ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:13

الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني

LBCI
أخبار لبنان
09:04

لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات

LBCI
أخبار لبنان
08:44

اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون

LBCI
أمن وقضاء
08:31

توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:21

وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية

LBCI
رياضة
07:07

سابالينكا: مشاركة المتحولات في بطولات التنس "غير عادلة"

LBCI
أخبار دولية
06:56

فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية

LBCI
أخبار لبنان
08:30

بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
أخبار لبنان
12:50

لودريان من معراب: Quand je parle je parle

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More