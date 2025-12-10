الأخبار
بيان عمانيّ - لبنانيّ دعا الى اعداد مبكر لاعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة في مسقط ودعم لبنان
أخبار لبنان
2025-12-10 | 05:44
بيان عمانيّ - لبنانيّ دعا الى اعداد مبكر لاعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة في مسقط ودعم لبنان
ركزت القمتين اللتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق ورئيس الجمهورية جوزاف عون على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات كافة: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية والنقل والخدمات اللوجستية".
ودعا السلطان ورئيس الجمهورية في بيان عمانيّ – لبنانيّ، إلى "ضرورة الإعداد المبكر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العمانية - اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط.
كما دعيا إلى العمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في توسيع وتعزيز برامج التعاون الثنائيّ ودعم التبادل التجاريّ والثقافيّ والعلميّ، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة.
وطالب الجانبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.
وفي سياق التطورات الإقليمية، أعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية.
وطالبا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.
وأكد الجانب العمانيّ دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية.
وجدد الجانبان التأكيد على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
وأعرب الرئيس جوزاف عون عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وللحكومة والشعب العماني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا لسلطنة عمان دوام التقدم والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.
