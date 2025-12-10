هيئة إدارة السير: تمديد مهلة استقبال طلبات منح رخص جديدة لمدارس تعليم القيادة لغاية 18 الحالي

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مصلحة تسجيل السيارات والآليات، أنه "الحاقاً بإعلانها السابق عن تمديد مهلة استقبال طلبات منح رخص جديدة لمدارس تعليم قيادة المركبات الآلية، وذلك لغاية تاريخ 18/12/2025".