عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

تناول النائب جورج عقيص، باسم كتلة الجمهورية القوية، قانون الانتخابات.



ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا والمشاركة بالحياة السياسية.