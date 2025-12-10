الجميل بحث وبلاسخارت في دعم الجيش وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وتم في خلال اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز ودعم الجيش اللبناني ما يؤمن تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، وتأكيد ضرورة الالتزام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.