مخزومي : ناقشنا مع لودريان آلية عمل "الميكانيزم"والتشديد على الالتزام بالقرارات الدولية

عرض رئيس حزب "الحوار الوطنيّ" النائب فؤاد مخزومي خلال لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والنائب ميشال معوض، الأوضاع العامة والمستجدّات في لبنان والمنطقة.



وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "ناقشنا آلية عمل لجنة الميكانيزم وتطوّرات هذا الملف، وتمّ التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701 بما يضمن بسط سلطة الدولة ونزع سلاح "حزب الله" وجميع الميليشيات من على كل الاراضي اللبنانية".



وشددوا على خطورة الاقتصاد النقدي (الكاش) وضرورة مكافحته بشكل عاجل لما يشكّله من تهديد للاستقرار الماليّ والإصلاحيّ.



وبحثوا في ملف ترسيم الحدود، وضرورة المضي بالإصلاحات المالية الشاملة بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي ويعزّز حضور الدولة ومؤسساتها.



وأكّدوا أهمية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وضمان اقتراع المنتشرين لانتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي الـ128 بما يعزّز المشاركة الديمقراطية ويكرّس المساواة بين الناخبين.