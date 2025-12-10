الراعي تابع مع زواره شؤونا عامة وكنسية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأباتي الياس سليمان مع مجلس المدبرين، وجرى عرض لأبرز محطات ومواقف قداسة البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية الى لبنان.



وعرض سليمان لشؤون الجمعية ورسالتها في لبنان وبلدان الانتشار، إضافة الى نشاطها في الحقل الروحي والتربوي والتنظيمي، مؤكدا على "دور بكركي كمرجعية روحية ورسولية للجمعية".



الضاهر



بعد ذلك التقى الراعي الوزير السابق إبراهيم الضاهر، الذي اعتبر ان "زيارة قداسة البابا الى لبنان فاقت التوقعات وأكدت من جديد على عراقة العلاقة بين الفاتيكان وبلد الأرز كبلد رسالة وسلام وعيش مشترك".



الرهبانية الانطونية



كما استقبل وفدا ضم المدبر العام للرهبانية الأنطونية الأب ميشال خوري، رئيس اكليريكية غزير الأب جان بول شربل، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال الصغبيني وامين عام الجامعة الأب زياد معتوق، في زيارة لأخذ البركة والتأكيد على دور الكنيسة الروحي وسط ما يشهده العالم من تقلبات.



واكد الوفد ان "الجامعة الأنطونية وجريا على عادتها السنوية، ستمنح باسم البطريركية المارونية منحة جامعية لمتابعة رسالة الماستر، وذلك بعد انتهاء صلاة التساعية الميلادية التي سيترأسها البطريرك الراعي في المعهد الانطوني في بعبدا".



وأعلن "اطلاق ورشة عمل بعنوان" الذكاء الإصطناعي في خدمة الرسالة"، تم فيها التعاون بين معهد تنشئة المنشئين واكليريكية غزير وكلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأنطونية ومركز upscale hub التابع للجامعة الأنطونية بهدف "القاء الضوء على برنامج الذكاء الإصطناعي وكيفية الإستفادة منه في خدمة الكنيسة والإنسانية في قالب رعوي تربوي واخلاقي هدفه الأول الحفاظ على كرامة الشخص البشري".





الخازن



ومن زوار الصرح، سفير لبنان السابق في الفاتيكان فريد الخازن.