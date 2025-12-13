0min

بعد المعلومات حول نقل الأسير الى احدى مستشفيات بيروت... وكيله القانوي للـLBCI: عاد الى السجن

بعد المعلومات التي انتشرت حول نقل الشيخ احمد الأسير الى احدى مستشفيات بيروت، أكد وكيله القانوي للـLBCI أنه خضع لمراجعة طبية وصور شعاعية وعاد الى السجن.