قاسم: فالتتوقف الدولة عن التنازلات والسلاح لن يُنزع تحقيقا لهدف اسرائيل

اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حصرية السلاح بالمنطق الاميركي - الاسرائيلي هي اعدام لقوة لبنان وأن مشكلة الدولة ليست في حصرية السلاح بل في الفساد وأن الاستسلام يؤدي الى زوال لبنان.



ودعا قاسم في كلمة في خلال التجمع الفاطمي بمناسبة ولادة السيدة الزهراء الدولة للتوقف عن التنازلات، قائلا: "ألم تسمعوا السفير الاميركي يقول ان المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر".



وتوجه قاسم بالحديث الى الولايات المتحدة: "فلتعلم أننا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف اسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان".



ولفت الى أن هذه المرحلة الجديدة تفترض أداء مختلفا، مشيرا الى أن الدولة أصبحت مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش.