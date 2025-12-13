الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ألمه لوفاة نائب البقاع الغربي الدكتور غسان سكاف الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد مسيرة حافلة بالعطاء الانساني والصحي والتعليمي والخدمة الوطنية.



وقال: "لقد فقد لبنان برحيل النائب سكاف نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً، كرّس حياته لخدمة اللبنانيين عموماً وأبناء منطقته خصوصا كطبيب بارع أولا، ثم كممثل عن الأمة التزم الدفاع عن قضايا الوطن في المجلس النيابي. كان رحمه الله رجلاً ذا مبادئ راسخة، وإرادة صلبة، ووطنية صادقة، عُرف بنزاهته والتزامه وإخلاصه لرسالته الطبية والنيابية. ويشكل رحيله خسارة كبيرة للبنان وللمجلس النيابي وللقطاع الصحي الذي كان من أبرز العاملين فيه، داخل لبنان وخارجه، على مدى سنوات عمره. وسيبقى ذكر النائب الراحل حياً في قلوب كل من عرفه وعمل معه".



وقدم الرئيس عون التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة، وإلى رفاقه في المجلس النيابي، وإلى كل محبيه ومعارفه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وعارفيه الصبر والسلوان.