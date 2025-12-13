باسيل: متمسكون بكل لبنان وبحدوده والخطر تفرِقتنا بتقسيمنا لدويلات طائفية

استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في قرى شرقي زحلة بافتتاح مكتب "التيار" في بلدة عين كفرزبد، ومن ثم انتقل إلى صالون كنيسة مار الياس الحيّ حيث كان له استقبال شعبي.



وقال: "اليوم نحن على الحدود في منطقة تهتز فيها الحدود وكل يوم يذكروننا بسايكس- بيكو، ونحن نقول إننا متمسكون بحدودنا وبلبنان بكل أجزائه لأنَّ كل لبنان واحد بالنسبة لنا فلا نخاطر بأي جزء منه ولا نسير بأي سياسة تقسّمه".



وشدد على أنَّ "الخطر الكبير والمشروع الحقيقي هو تفرقتنا وتقسيمنا لدويلات طائفية تتناحر بين بعضها"، مضيفاً: "هذا ما يهددونا به في لبنان وعندما يهددوننا بأنّنا وسوريا واحد نقول إنه يمكن أن نكون "واحداً" في الانتماء العربي لكن ليس في دولة واحدة".



وشدد على المسؤولية الحفاظ على دولتنا وشعبنا، والحفاظ على جيراننا لكن يجب أن يحافظوا علينا وبالتالي عندما يحافظ أحد على الدولة لا يكون عنصرياً وواجباتنا أن نقول إن لبنان قبل أي شيء آخر".



وأكد باسيل في ملف العلاقات مع سوريا: "لا نريد مشاكل مع سوريا ولا نريد لها الا الاستقرار والطمأنينة والخير والسلام لأن اذا كان وضع سوريا جيداً فوضعنا يكون جيداً ولذلك لا نريد الا افضل العلاقات معها".



ولفت إلى أن "هذا الأمر يتطلب وجود حكم حر في لبنان"، وإلى أن "هذا مأخذنا على السلطة أنها تقبل في شكل عرضي أو متعمد التنازل عن حقوقنا مع سوريا"، موضحاً: "يجب ألا يكون النازحون مصدر تهديد لأي لبناني".



وقال: "لا نريد لشعبنا أن يمس بسبب أي دولة ثانية وإسرائيل تتعاطى معنا بالعداوة لكن لا يجوز التعاطي من سوريا ساعة بالخوف من عسكرها أو نازحيها لذلك يجب ألا تبقى هذه التقلبات". وأكد: "جميعنا نعرف أن الخطر كبير ولا نواجهه الا بوحدتنا والمهم ألا مختلف على وطننا فهناك مسلمات لا نمس بها وهي وطننا وحدودنا فلا نريد ضم أحد ولا أحد يضمنا اليه".



ثم انتقل باسيل إلى بلدة رعيت حيث افتتح مكتبها، وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة البلدة حنا عساف.



وقال باسيل: "عملنا ليكون اللبنانيون متساوين ولم نرد أن نميز بين أحد وآخر، وفي وزارة الطاقة لم نميز بين منطقة وأخرى، ولم نقصّر في المطالبة بحقوقكم في رعيت، فأنتم محرومون من العمل في أرضكم في الوقت الذي يعمل فيه الناس في منطقة أخرى".



وأكد أنه "أسهل شيء التفكير في جمع المسيحيين في منطقة واحدة لكن نريد لهم أن يبقوا في مناطقهم، ونريد لبنان المتنوع حيث يعيش المسيحي مع السني والشيعي والدرزي ولا نريد لاحد فيه ان يكون مظلوماً. لذلك نحن نزوركم لنقول إننا بقينا ذاتنا ولم نتغير وسنبقى ندافع عن هذا اللبنان الذي من دونه نخسركم، وهناك التهديد من الجنوب ومن الشرق ونحن يجب أن نواجهه ليس بالتحريض والشرذمة لأن عندما يصاب مكون يصاب كل لبنان".



وفي مدينة زحلة، أكد باسيل في خلال رسيتال ميلادي أقامته هيئة قضاء زحلة في التيار وأحياه المرنّم حليم كرم، أنّ "لهذا اللقاء نكهة خاصّة، نلتقي في دير مار الياس الطوق، الذي حمى أهالي زحلة في أيام الحرب وآوى الأبطال الذين واجهوا كي تبقى زحلة حرّة".



وأضاف: "نعيش زمن الميلاد بأمل وفرحٍ منتظرين أيام خيرٍ، كي يعمّ السلام في زحلة وكلّ لبنان. نعيش الميلاد في كلّ مرّة نقاوم الظلم بالعدالة، ونواجه التبعيّة بالقرار الحرّ، ونأمل خلال هذا العيد الخير لجميع اللبنانيين، من جميع الأطياف والأديان. ونأمل أن تبقى زحلة مشعّة بالنور وأن يحلّ الخير على أهلها وناسها".

