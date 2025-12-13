آرديل: قوّاتنا رافقت الجيش إلى يانوح ولم تدخل أيّ مبانٍ وغادرت المنطقة فور انتهاء العملية

أعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل أنه "في وقتٍ سابق من اليوم، رافقت قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الجيشَ اللبناني إلى بلدة يانوح، دعمًا لعملية تفتيش كان الجيش اللبناني ينفّذها، ولم تدخل قوّات حفظ السلام أيّ مبانٍ، وغادرت المنطقة فور انتهاء العملية".



ولفتت الى انه "لاحقًا، تلقّت قوّات حفظ السلام، عبر الآلية، معلومات تشير إلى نيّة الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على بلدة يانوح، وأنه جرى تذكيرهم أنّ أيّ عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".