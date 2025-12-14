الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرابطة المارونية تعقد جمعيتها العمومية وتؤكد دورها الوطني الجامع ودعمها لبكركي ورئاسة الجمهورية

أخبار لبنان
2025-12-14 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرابطة المارونية تعقد جمعيتها العمومية وتؤكد دورها الوطني الجامع ودعمها لبكركي ورئاسة الجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الرابطة المارونية تعقد جمعيتها العمومية وتؤكد دورها الوطني الجامع ودعمها لبكركي ورئاسة الجمهورية

عقدت الرابطة المارونية جمعيتها العمومية العادية السنوية، استناداً إلى المادتين 14 و15 من نظامها، حيث جرى تلاوة التقرير الإداري، والمصادقة على قطع حسابات سنة 2024، وإقرار مشروع موازنة عام 2026، إضافة إلى مناقشة أمور عامة.

 

وأكد رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، في كلمة،أن الرابطة، التي يبلغ عمرها 73 عاماً، شكّلت على الدوام مؤسسة وطنية جامعة، لا يقتصر دورها على الشأن الماروني فحسب، بل يمتد إلى الشأن اللبناني العام“.

 

وأشار الحلو إلى "أن الأيام الـ170 الأولى من الولاية الجديدة كانت حافلة بالاتصالات والمواقف والنشاطات"، مؤكداً "أن التوافق الذي أُنجز في تشكيل المجلس التنفيذي جنّب الرابطة انقسامات ومعارك انتخابية، وأسهم في جمع الشمل، بناءً على نصيحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بضرورة التضامن لما فيه مصلحة الرابطة“.


وشدد على "أن الرابطة تنطلق في عملها من نظامها الأساسي، الذي يحدد دورها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطائفة المارونية في مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والروحية"، موضحًا أنسقفها هو بكركي ورئاسة الجمهورية، وأنها تدعم مواقف رئيس الجمهورية المنسجمة مع الثوابت اللبنانية“.

 

ولفت الحلو إلى "أن الرابطة تشكّل مساحة مشتركة جامعة، تعمل على تعزيز التواصل مع سائر الروابط المسيحية، بهدف إعادة إحياء اتحاد الروابط، كما تضم نخباً وطنية لعبت أدواراً أساسية في تاريخ لبنان". وأكد "أن اللجنة السياسية في الرابطة باتت تضم مختلف الأحزاب المسيحية، بما يتيح مقاربة القضايا الوطنية من موقع جامع، مع الحفاظ على التعددية الديموقراطية“.

 

ورأى أن "زيارة البابا لاون الرابع عشر التاريخية إلى لبنان، تحت شعار "طوبى لفاعلي السلام"، "شكّلت محطة دعم للبنان ودعوة لتعزيز دور الشباب والحد من الهجرة"، داعياً "إلى مقاربة كنسية منفتحة تستجيب لهواجس الأجيال الشابة“.

 

من جهته، ألقى أمين عام الرابطة المحامي بول كنعان كلمة أكد فيها "أن الجمعية العمومية تشكّل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس تنفيذي متجانس وفاعل، يعمل بروح الفريق والتخطيط". 

وأوضح "أن المجلس شكّل 17 لجنة متخصصة، وهو منفتح على الأفكار والمبادرات، إيماناً بأن اللجان وُجدت لإنجاز المشاريع لا لتعطيلها“.

 

وأشار كنعان إلى "أن المجلس أجرى سلسلة لقاءات وزيارات رسمية وروحية، وكان حاضراً في مختلف المحطات الوطنية والإعلامية"، مؤكداً "أن الرابطة ستبقى شريكاً فاعلاً إلى جانب بكركي ورئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، في سبيل ترسيخ لبنان الدولة والكيان".

 

أخبار لبنان

المارونية

جمعيتها

العمومية

وتؤكد

دورها

الوطني

الجامع

ودعمها

لبكركي

ورئاسة

الجمهورية

LBCI التالي
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
تدابير سير غدا بمناسبة إقامة سباق سيارات في انطلياس - الطريق البحري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

نديم الجميل زار الرابطة المارونية والحلو أكد دور الرابطة الوطني والمسيحي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر لمواكبة الحاجات والمهندس مارون الحلو يؤكد التمسّك بالأرض ودعم قرارات الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:47

حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

LBCI
أخبار لبنان
03:09

باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق

LBCI
أخبار دولية
07:39

السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More