الخارجية نفت علاقتها بتنظيم او رعاية حدث Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025

أعلنت وزارة الخارجية، "نظراً لكثرة الاستفسارات والأسئلة الواردة من المواطنين المقيمين والمنتشرين، وحرصاً على الدقة وتفادياً لأي التباس، أن الحدث المعنون "Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025"، والمقرّر عقده في لبنان بتاريخ 29 و30 كانون الأول 2025، لا علاقة لها به بأي شكلٍ من الأشكال، وليس من تنظيمها أو برعايتها."



وأكدت الوزارة بالتالي أنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن تنظيم هذا الحدث أو مضمونه أو أنشطته أو ما قد يصدر عنه".