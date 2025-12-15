الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية

أخبار لبنان
2025-12-15 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية

بعدما تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتواريخٍ سابقة، من توقيف العديد من أفراد العصابات الذين ينشطون في مجال سرقة الدراجات الآلية في محافظة بيروت وجبل لبنان، تبيّن في سياق التّحقيقات أنّ معظمهم يعملون لصالح المدعو:

 – (ع. ح. مواليد عام 1981، فلسطيني)، وهو الرأس المدبّر لعددٍ كبيرٍ من عصابات سرقة الدّرّاجات، ويتنقّل في إقامته بين مخيّمَي صبرا وعين الحلوة، ومن أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة وسجين سابق، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاثين ملاحقة قضائية بجرائم سرقة، محاولة قتل، تأليف عصابة، إطلاق نار، تجارة أسلحة، سلب، وشراء مسروق. كما يُعتبر من الأشخاص الخطرين فهو مسلّح بصورة مستمرّة، وشديد الحذر في تنقّلاته.

وبتاريخ 9-12-2025، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة خلدة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه بعمليّة نوعيّة.

وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه الرأس المدبّر لعدّة عصابات، نفّذت عشرات عمليّات سرقة الدّرّاجات من مختلف المناطق في بيروت وجبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المعلومات

توقِف

الرأس

المُدبّر

لعصابات

الدراجات

الآلية

والمطلوب

ملاحقة

قضائية

LBCI التالي
افرام: لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة
وزارة الأشغال تشدد على الرقابة وجودة صيانة الطرق: لا صرف لمستحقات المقاولين قبل إنجاز الأعمال المطلوبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-19

محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-11

شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-05

شعبة المعلومات أوقفت شخصَين خطيرَين ينشطان بسرقة دراجات آلية ويبيعانها داخل مخيّم شاتيلا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:06

الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-13

إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
آخر الأخبار
03:41

التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More