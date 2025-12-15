شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية

بعدما تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتواريخٍ سابقة، من توقيف العديد من أفراد العصابات الذين ينشطون في مجال سرقة الدراجات الآلية في محافظة بيروت وجبل لبنان، تبيّن في سياق التّحقيقات أنّ معظمهم يعملون لصالح المدعو:



– (ع. ح. مواليد عام 1981، فلسطيني)، وهو الرأس المدبّر لعددٍ كبيرٍ من عصابات سرقة الدّرّاجات، ويتنقّل في إقامته بين مخيّمَي صبرا وعين الحلوة، ومن أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة وسجين سابق، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاثين ملاحقة قضائية بجرائم سرقة، محاولة قتل، تأليف عصابة، إطلاق نار، تجارة أسلحة، سلب، وشراء مسروق. كما يُعتبر من الأشخاص الخطرين فهو مسلّح بصورة مستمرّة، وشديد الحذر في تنقّلاته.



وبتاريخ 9-12-2025، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة خلدة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه بعمليّة نوعيّة.



وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه الرأس المدبّر لعدّة عصابات، نفّذت عشرات عمليّات سرقة الدّرّاجات من مختلف المناطق في بيروت وجبل لبنان.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.



