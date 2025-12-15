الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
افرام: لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة
أخبار لبنان
2025-12-15 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
افرام: لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة
أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام انّ "الانتخابات النيابيّة في لبنان مطلب وطنيّ عام، ومن البديهي أن تُجرى في العهد الجديد ضمن مواعيدها الدستوريّة، وعلى قاعدة الالتزام بالسير في الطريق الصحيح لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة. غير أنّ الواقع الراهن يُظهر بوضوح وجود صعوبات جدّية تحول دون إجرائها في الظروف الحاليّة".
وشرح في بيان له أن" القانون الانتخابيّ النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق باقتراع المغتربين لستة مقاعد موزّعة على القارات، يواجه إشكاليّات بنيويّة في صلبه، إذ إنّ المراسيم التطبيقيّة غير متوافرة عمليًا، كما أنّ تحديد المقاعد وآلية إجراء هذا النوع من الانتخابات لا يزالان موضع التباس، ما يجعل هذا الملف عمليًا مقفلًا في غياب معالجة شاملة وواضحة. وفي المقابل، ثمّة اقتراح قانون آخر ينصّ على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 128 نائبًا، غير أنّ هذا الاقتراح لم يُدرج حتى الساعة على جدول أعمال الهيئة العامة ولم يُبتّ به. وعليه، نجد أنفسنا واقعيًا وعمليًا أمام معضلتين واضحتين: قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون سهل التطبيق لكن غير نافذ."
تابع افرام قائلًا:" من جهة ثانية، إنّ إجراء الانتخابات في الوضع الراهن، في ظلّ الحرب المستمرّة والدماء التي تُسفك على الطرقات، لن يُحدث تبدّلًا جوهريًا وحقيقيًّا في المشهد السياسيّ. فالمجلس الذي قد يُنتخب في هذه الظروف لن يعكس تغييرات ملموسة، والنتيجة الأكيدة الوحيدة ستكون تشكيل حكومة جديدة، من دون ضمانات فعليّة بأن تكون أفضل من الحكومة الحاليّة".
وأشار في بيانه:" صحيح أنّ الانتخابات تبقى ركنًا أساسيًّا في أيّ نظام ديمقراطيّ، لكنّها تحتاج إلى شروط واضحة كي تشكّل مدخلًا حقيقيًّا لدعم لبنان الجديد في العهد الجديد ومنع العودة إلى الوراء. فإعادة بناء الدولة تتطلّب أولًا وأساسًا قانونًا انتخابيَّا واضحَا ومصوتًا عليه في الهيئة العامة وقابلاً للتنفيذ".
وقال افرام:" إنّ إجراء الانتخابات وسط الاستهدافات الإسرائيلية والمناخ الحربي في لبنان وسقوط الشهداء لا يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقيّة للناس، بل صورة آنية تتحوّل إلى مجرّد رد فعل لدى الطائفة الشيعيّة، لأنّ أحداً لن يصوّت ضد دم وتضحيات الشهداء. لذا من المهم جداً إجراء الانتخابات ولكن ضمن شروط واستناداً إلى مفهوم يدعّم لبنان الجديد ولا يعيدنا إلى الوراء."
وتابع: "نحن أمام مرحلة حسّاسة تشبه إلى حد كبير ما يجري اليوم في أوكرانيا، حيث لم تُجرَ انتخابات بسبب الحرب، إذ من شأن المعارك أن تبقي على زيليسنكي بينما في حال السلم قد تتغيّر المعادلة."
وأضاف: " صحيح أننا لم نصل بعد إلى موقف موحّد كنواب سياديين في هذا الشأن، ولكن التطوّرات الميدانيّة قد تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويّات، بحيث تصبح مسألة وقف النزيف الأمنيّ والعسكريّ واحتواء السلاح، مقدّمة لأي عمليّة سياسيّة أو انتخابيّة. فبدون تهدئة حقيقيّة ووقفٍ للاعتداءات ولنزف الدماء لا يمكن أن نوفّر مناخًا آمنًا وممثّلاً للواقع لإجراء الانتخابات . وموقفي الشخصيّ في هذا السياق واضح: لا يمكن أن أتصوّر انتخابات والدم على الطريق".
وعن المسار التفاوضيّ، قال افرام :" إنّ الخطة التي عرضها رئيس الجمهوريّة في خطاب الاستقلال، والمحدّدة بخمس نقاط والتي أريد أن أسمّيها "الحزمة أ" Package A، تتضمّن بنودًا كما يراها الجانب اللبنانيّ وهي الحالة المرجوّة التي يتمنّاها لبنان. أما الجانب الاسرائيليّ فممكن أن يرفض هذه الحزمة كما هي ويشترط ليلتزم بها أن يدخل الى بنود أخرى".
وتابع: "لبنان يسير وفق خطّة رئيس الجمهوريّة، وهي موضع توافق مبدئيّ، لكنّ السؤال الجوهريّ يبقى: هل يقبل الطرف الآخر، أي إسرائيل، بهذه الشروط"؟
أخبار لبنان
لبنان
الجديد
يحتاج
تهدئة
التالي
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"
0
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"
0
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: زيارة البابا زيارة إنقاذية لأن لبنان الـ1920 جيوبوليتيكيًا بخطر
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: زيارة البابا زيارة إنقاذية لأن لبنان الـ1920 جيوبوليتيكيًا بخطر
0
أخبار لبنان
2025-11-20
افرام من مؤتمر بيروت 1: لبنان بلد صناعي بالأرقام وهو مشروع نجاح
أخبار لبنان
2025-11-20
افرام من مؤتمر بيروت 1: لبنان بلد صناعي بالأرقام وهو مشروع نجاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
0
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
0
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
0
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
0
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
2
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
3
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
4
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
5
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
7
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More