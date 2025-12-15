الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
افرام: لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة

أخبار لبنان
2025-12-15 | 05:19
افرام: لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة

أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام انّ "الانتخابات النيابيّة في لبنان مطلب وطنيّ عام، ومن البديهي أن تُجرى في العهد الجديد ضمن مواعيدها الدستوريّة، وعلى قاعدة الالتزام بالسير في الطريق الصحيح لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة. غير أنّ الواقع الراهن يُظهر بوضوح وجود صعوبات جدّية تحول دون إجرائها في الظروف الحاليّة".
وشرح في بيان له أن" القانون الانتخابيّ النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق باقتراع المغتربين لستة مقاعد موزّعة على القارات، يواجه إشكاليّات بنيويّة في صلبه، إذ إنّ المراسيم التطبيقيّة غير متوافرة عمليًا، كما أنّ تحديد المقاعد وآلية إجراء هذا النوع من الانتخابات لا يزالان موضع التباس، ما يجعل هذا الملف عمليًا مقفلًا في غياب معالجة شاملة وواضحة. وفي المقابل، ثمّة اقتراح قانون آخر ينصّ على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 128 نائبًا،  غير أنّ هذا الاقتراح لم يُدرج حتى الساعة على جدول أعمال الهيئة العامة ولم يُبتّ به. وعليه، نجد أنفسنا واقعيًا وعمليًا أمام معضلتين واضحتين: قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون سهل التطبيق لكن غير نافذ."
تابع افرام قائلًا:" من جهة ثانية، إنّ إجراء الانتخابات في الوضع الراهن، في ظلّ الحرب المستمرّة والدماء التي تُسفك على الطرقات، لن يُحدث تبدّلًا جوهريًا وحقيقيًّا في المشهد السياسيّ. فالمجلس الذي قد يُنتخب في هذه الظروف لن يعكس تغييرات ملموسة، والنتيجة الأكيدة الوحيدة ستكون تشكيل حكومة جديدة، من دون ضمانات فعليّة بأن تكون أفضل من الحكومة الحاليّة".
وأشار في بيانه:" صحيح أنّ الانتخابات تبقى ركنًا أساسيًّا في أيّ نظام ديمقراطيّ، لكنّها تحتاج إلى شروط واضحة كي تشكّل مدخلًا حقيقيًّا لدعم لبنان الجديد في العهد الجديد ومنع العودة إلى الوراء. فإعادة بناء الدولة تتطلّب أولًا وأساسًا قانونًا انتخابيَّا واضحَا ومصوتًا عليه في الهيئة العامة وقابلاً للتنفيذ".
وقال افرام:" إنّ إجراء الانتخابات وسط الاستهدافات الإسرائيلية والمناخ الحربي في لبنان وسقوط الشهداء لا يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقيّة للناس، بل صورة آنية تتحوّل إلى مجرّد رد فعل لدى الطائفة الشيعيّة، لأنّ أحداً لن يصوّت ضد دم وتضحيات الشهداء. لذا من المهم جداً إجراء الانتخابات ولكن ضمن شروط واستناداً إلى مفهوم يدعّم لبنان الجديد ولا يعيدنا إلى الوراء."
وتابع: "نحن أمام مرحلة حسّاسة تشبه إلى حد كبير ما يجري اليوم في أوكرانيا، حيث لم تُجرَ انتخابات بسبب الحرب، إذ من شأن المعارك أن تبقي على زيليسنكي بينما في حال السلم قد تتغيّر المعادلة."
وأضاف: " صحيح أننا لم نصل بعد إلى موقف موحّد كنواب سياديين في هذا الشأن، ولكن التطوّرات الميدانيّة قد تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويّات، بحيث تصبح مسألة وقف النزيف الأمنيّ والعسكريّ واحتواء السلاح، مقدّمة لأي عمليّة سياسيّة أو انتخابيّة. فبدون تهدئة حقيقيّة ووقفٍ للاعتداءات ولنزف الدماء لا يمكن أن نوفّر مناخًا آمنًا وممثّلاً للواقع لإجراء الانتخابات . وموقفي الشخصيّ في هذا السياق واضح: لا يمكن أن أتصوّر انتخابات والدم على الطريق".
وعن المسار التفاوضيّ، قال افرام :" إنّ الخطة التي عرضها رئيس الجمهوريّة في خطاب الاستقلال، والمحدّدة بخمس نقاط والتي أريد أن أسمّيها "الحزمة أ" Package A، تتضمّن بنودًا كما يراها الجانب اللبنانيّ وهي الحالة المرجوّة التي يتمنّاها لبنان. أما الجانب الاسرائيليّ فممكن أن يرفض هذه الحزمة كما هي ويشترط ليلتزم بها أن يدخل الى بنود أخرى".
وتابع: "لبنان يسير وفق خطّة رئيس الجمهوريّة، وهي موضع توافق مبدئيّ، لكنّ السؤال الجوهريّ يبقى: هل يقبل الطرف الآخر، أي إسرائيل، بهذه الشروط"؟

أخبار لبنان

لبنان

الجديد

يحتاج

تهدئة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-02

البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-02

البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-21

افرام لـ جدل: زيارة البابا زيارة إنقاذية لأن لبنان الـ1920 جيوبوليتيكيًا بخطر

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

افرام من مؤتمر بيروت 1: لبنان بلد صناعي بالأرقام وهو مشروع نجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:27

التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد

LBCI
أخبار دولية
00:06

الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-13

إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
آخر الأخبار
03:41

التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

