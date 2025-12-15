الأخبار
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
2025-12-15 | 05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يرافقه قائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر وكبار الضباط في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار واطلع من القادة الامنيين على الاجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن سير العمل.
واستمع الوزير الحجار خلال جولته إلى آراء عدد من الوافدين والمغادرين بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتنفيذ تلك التدابير.
وبعد انتهاء الجولة، عقد مؤتمرًا صحافيًا في حضور القادة الامنيين في المطار أكد فيه " التنسيق اليومي مع قائد جهاز امن المطار والعاملين فيه ومع وزير الاشغال العامة والنقل الذي لديه مسؤولية أساسية مثل وزارة الداخلية في المطار"، ونوه بـ"التحسن والتطور الحاصل في المطار على مستوى الخدمات".
وقال: "ان العمل جارٍ في ممر Fast Truck وقد بدأنا نلاحظ منذ أيام ارتفاع أعداد الوافدين وازدياد الحركة بشكل لافت، وما زيارتي المطار اليوم الا لرؤية الأمور عن كثب ولا شك في أن الخدمة من أفضل ما يكون وهذا ما عاينته وسمعته من معظم الوافدين او المغادرين. ان آراء الناس هي الأهم لأن كل الاجراءات التي تتخذ، معيارها الأساسي رأي المواطن وعندها نكون قمنا بواجباتنا بالشكل الصحيح".
وأضاف: "اطّلعنا على أمور عدة وسنقوم بجهد اضافي لتحسين بعضها وخصوصًا أننا على أبواب الأعياد وفي الوقت عينه هناك جهد كبير يُعمل به على صعيد كل المعابر سواء المعبر الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي أو المعابر البرية والبحرية بخاصة في موضوع التهريب ومنع أي تهريب للممنوعات والمخدرات الى كل دول العالم لنؤكد أن الدولة في لبنان تضبط حدودها بالكامل وفي الوقت نفسه تقدم الخدمات الى مواطينها على أفضل ما يكون".
وحيّا "قائد جهاز امن المطار ورؤساء الأجهزة العاملين: جهاز امن المطار، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الجمارك اللبنانية، وجميع العاملين في المطار"، منوهًا بجهودهم، معتبرا ان "العنصر البشري أساسي، ومهما قمنا بالتحسين والتجهيز تبقى طريقة التعامل والتعاطي مع الناس والترحيب بهم أساسية"، لافتا إلى أن "الضابط والعنصر يقومان بواجبهما وهذا أقل ما يمكن تقديمه للبنانيين وكل الوافدين من الإخوة العرب وكل دول العالم".
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
0
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
0
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
0
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
0
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
0
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
