الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

أخبار لبنان
2025-12-15 | 05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

جال وزير  الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يرافقه قائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر وكبار الضباط في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار واطلع من  القادة الامنيين على الاجراءات والتدابير المتخذة  لضمان حسن سير العمل.
 
واستمع الوزير الحجار خلال جولته إلى آراء عدد من الوافدين والمغادرين بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتنفيذ تلك التدابير.

وبعد انتهاء الجولة، عقد مؤتمرًا صحافيًا في حضور القادة الامنيين في المطار أكد فيه " التنسيق اليومي مع قائد جهاز امن المطار والعاملين فيه ومع وزير الاشغال العامة والنقل الذي  لديه مسؤولية أساسية مثل وزارة الداخلية في المطار"، ونوه بـ"التحسن والتطور الحاصل في المطار على مستوى الخدمات".

وقال: "ان العمل جارٍ في ممر Fast Truck وقد بدأنا نلاحظ منذ أيام ارتفاع أعداد الوافدين وازدياد الحركة بشكل لافت، وما زيارتي المطار اليوم الا لرؤية الأمور عن  كثب ولا  شك  في أن  الخدمة من أفضل ما يكون وهذا ما عاينته وسمعته من معظم  الوافدين او المغادرين. ان آراء الناس هي الأهم لأن كل الاجراءات التي تتخذ، معيارها الأساسي رأي المواطن وعندها نكون قمنا بواجباتنا بالشكل الصحيح".

وأضاف: "اطّلعنا على أمور عدة وسنقوم بجهد اضافي لتحسين بعضها وخصوصًا أننا على أبواب الأعياد وفي الوقت عينه هناك جهد كبير يُعمل به على صعيد كل المعابر  سواء المعبر الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي أو المعابر البرية والبحرية بخاصة في موضوع التهريب ومنع أي تهريب للممنوعات والمخدرات الى كل دول العالم  لنؤكد أن الدولة في لبنان تضبط حدودها بالكامل وفي الوقت نفسه تقدم الخدمات الى مواطينها على أفضل ما يكون".

وحيّا "قائد جهاز امن المطار ورؤساء الأجهزة العاملين: جهاز امن المطار، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الجمارك اللبنانية، وجميع العاملين في  المطار"، منوهًا بجهودهم، معتبرا ان "العنصر البشري أساسي، ومهما قمنا بالتحسين والتجهيز تبقى طريقة التعامل والتعاطي مع الناس والترحيب بهم أساسية"، لافتا إلى أن "الضابط  والعنصر يقومان بواجبهما وهذا أقل ما يمكن تقديمه للبنانيين وكل الوافدين من الإخوة  العرب وكل دول العالم".

أخبار لبنان

المطار

ونوّه

بالتطور

مستوى

الخدمات:

تنسيق

المعنيين

للمزيد

التحسين

الاعياد

