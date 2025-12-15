بري استقبل اندريه رحال ودعا إلى جلسة نيابية عامة الخميس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال .



على صعيد آخر، دعا بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 كانون الأول 2025، وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025.