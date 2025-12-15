السيد: عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم وتحويل المساعدات النقدية للبنانيين عبر برنامج "أمان"

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ان 380 ألف نازح سوري عادوا إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وكتبت في منشور عبر منصّة "اكس" ان نحو 74 ألفًا إضافيًا ابدوا رغبتهم بالعودة قبل نهاية العام الحالي.



واكدت ان هذا التقدّم في مسار الخطة يعكس التزام الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.



واشارت الى ان المساعدات النقدية الإنسانية في لبنان بلغت عام 2024، نحو 42% من موازنة الـLRP، اي 434.4 مليون دولار، نُفِّذت عبر 67 شريكًا وبدعم 27 جهة مانحة.



كما كشفت عن قرار أن تمرّ كل المساعدات النقدية للبنانيين عبر البرنامج الوطني "أمان" قبل نهاية 2025 لضمان الشفافية وتقليل الهدر، لأن دراسة حديثة كشفت أنّ كلفة إيصال المساعدة عبر بعض الجمعيات تصل إلى 41% من الميزانية: أي أنّ كل 1 دولار نقدي يكلّف 0.68 دولار لتسليمه.