الخطيب استقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: لتوسيع المساعدات للنازحين السوريين واللبنانيين

قدمت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب شرحًا وافيًا عن نشاط المفوضية في لبنان.



وقالت بيلينغ خلال اللقاء: "للمفوضية دور في دعم لبنان في الكوارث، والمجتمع الشيعي تحمل الكثير في الحرب الاخيرة".



وأضافت: "لنا دور في موضوع اللجوء السوري، وقد تم تفعيل هذا الدور بعد سقوط النظام السوري. ونود ان نسمع من سماحتكم كيفية تفعيل هذا الدور اكثر بالنسبة للاجئين الذين وصلوا الى لبنان بعد سقوط النظام. ونحن نعمل بنشاط مع المدير العام للامن العام والمحافظين من اجل هذا الغرض".



وأكدت المفوضة أن دور المفوضية انساني، "نحن لنا دور في ايصال الصورة للمجتمع الدولي نتيجة ما تقوم به اسرائيل .ونعرف أن لبنان تحمل العبء الأكبر للنازحين نسبة الى عدد السكان".



وأوضحت أن المفوضية "طلبت من الدولة اللبنانية تسحيل النازحين السوريين الجدد لكي نحدد نوع الاستجابة الدولية لمساعدتهم".



بدوره، لفت العلامة الخطيب الى أن المجلس الاسلامي الشيعي "مع عودة كل اللاجئين الى ديارهم وبلادهم وهذا هم كبير للبنان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية".



وقال: "يهمنا الاستقرار في كل دول المنطقة ،لكن العدو الاسرائيلي لا يترك مجالا لهذا الاستقرار، وهو لا يحترم حتى منظمات الامم المتحدة والقوانين الانسانية الدولية".





