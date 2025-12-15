ميقاتي عرض مع البساط الاوضاع الاقتصادية في الشمال والتقى شخصيات ووفودا

بحث الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سبل تحريك الدورة الاقتصادية في الشمال ولا سيما في طرابلس.ونظر الطرفان في التدابير التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحركة الاقتصادية، خصوصًا خلال موسم الاعياد.كما عرض الرئيس ميقاتي مع النائب احمد الخير الاوضاع السياسية الراهنة.