مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين بالكامل، وذلك ابتداء من مساء يوم الاثنين الواقع في 15/12/2025 ولمدة أسبوع تقريبا"، بسبب إجراء كشف فني شامل على الأنفاق المائية التي يبلغ طولها نحو 17 كيلومترًا، والممتدة من معمل عبد العال وصولا حتى بركة أنان".



وأشارت الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم الحالة الإنشائية والفنية للأنفاق، بهدف توثيق الواقع القائم وتحديد الأعطال والملاحظات الفنية، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأنفاق والمنشآت التابعة لها، وفقا للأصول المعتمدة وبما يضمن سلامة المنشآت واستمرارية التشغيل ورفع كفاءة الأداء.



وقالت: "ان دائرة ري لبعا ستقوم خلال فترة قطع المياه، بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للقناة التي تغذّي مشروع الري، تشمل إزالة الترسبات والعوائق، إضافةً إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها ولمنشآتها الملحقة، بهدف تحسين الجريان المائي وضمان جاهزية القناة لإعادة التشغيل. على أن يُعاد ضخ المياه فور انتهاء الأعمال ضمن المهلة المحددة".



وتمنت المصلحة من المستفيدين أخذ العلم واتخاذ الإجراءات المناسبة خلال فترة التوقف الموقت عن التغذية بالمياه.