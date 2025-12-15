الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجان المشتركة أقرت ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي... وبو صعب: بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة
أخبار لبنان
2025-12-15 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اللجان المشتركة أقرت ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي... وبو صعب: بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة جو صدي، الزراعة نزار هاني والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.
وقال بو صعب بعد الجلسة: "تضمن جدول اعمال الجلسة خمسة بنود: الاول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بمشروع الادارة المالية وتمت الموافقة عليه بعد نقاش وشرح من معالي وزير المال".
وأضاف: "أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى ودار حوله نقاش في الماضي بعدما حصل إلغاء لسد بسري، والسؤال كان هل هناك حاجة لنكمل هذه الشبكة وتبين الدراسات الموضوعة تأمين المياه من مصادر اخرى دون ان تمس بالمناطق التي تأتي منها المياه، وبالتالي المشروع كان ضروريًا وهناك حاجة له في بيروت والمناطق المحيطة، وان يكون هناك استراتيجية على المدى الطويل لتأمين المياه للمواطنين فتمت الموافقة على المشروع واتفاقية القرض مع البنك الدولي".
ولفت بو صعب الى أنه "كان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين سبق ودرسناها في اللجان المشتركة ولها علاقة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني"
وأوضح أنه "سبق وعملنا كلجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدرس هذه الاقتراحات وأشبعت درسا واليوم تمت الموافقة على التقارير التي جاءت من اللجان الفرعية والموافقة على هذه القوانين الثلاثة".
وأشار الى أنه "هكذا نكون في هذه الجلسة المثمرة اليوم، انجزنا خمسة قوانين بانتظار ما سيكون على الهيئة العامة يوم الخميس".
وردًا على سؤال عما إذا كانت جلسة الخميس مضمونة الانعقاد، قال بو صعب: "جلسة الخميس هي دعوة حصلت دون دعوة هيئة مجلس النواب، ما يعني أنه حق لرئيس مجلس النواب أن يدعو استكمالًا لجدول الاعمال الموجود والذي لم ينته، ويوم الخميس إذا حصلت الجلسة وحصل النصاب حق لرئيس مجلس النواب عندها أن يرى إذا جرى التوافق على اضافة القوانين التي اقرت اليوم".
ورأى أن "هذا الأمر يعود إلى رئيس المجلس النيابي، وحاليًا الدعوة قائمة على جدول الاعمال الذي لم نستكمله في المرة الماضية".
وعن اقتراحات القوانين الانتخابية، أجاب: "لا أعرف ماذا سيحصل في جلسة الخميس، ولكن أعرف أنه عندما يكون هناك دعوة دون أن تجتمع هيئة مكتب المجلس معنى ذلك أننا دخلنا إلى جدول اعمال موجود بين أيدينا واقر في هيئة مكتب المجلس، يوم الخميس هناك مشاريع واقتراحات أنجزناها اليوم وهذا الأمر يعود الى رئيس المجلس النيابي بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس".
وقال بو صعب: "اما في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، فكلنا نعرف أن الحكومة أرسلت مشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي واصبح لدينا حوالي 14 اقتراح قانون في اللجنة الفرعية، ومشروع الحكومة أحيل إلى لجنة الخارجية لأن له علاقة بالمغتربين والى لجنة الداخلية".
وأكد أنه "عند انعقاد جلسة الخارجية سئل وزيرا الداخلية والخارجية عن التقرير الذي وضع اطرًا للانتخابات حول الدائرة 16 فقال وزير الداخلية في الجلسة ما زلنا ندرس هذا التقرير وخلال يومين او ثلاثة ننهي دراسة، ومن ثم نرفعه إلى مجلس الوزراء ليرسل بعدها إلى مجلس النواب".
وأوضح أن "هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية وكأنه سيأتينا ملحق من الحكومة او هذا التقرير او توضيح على التقرير كي تنهي اللجنة درسها وبعدها يأخذ الموضوع طريقه الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة، وأقول بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة".
أخبار لبنان
المشتركة
ابرام
اتفاقية
البنك
الدولي...
بالنسبة
لقانون
الانتخابات
علينا
تفاهما
بالسياسة
التالي
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حملة أمنية سورية بالتعاون مع التحالف الدولي لملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-06
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
2025-11-06
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
0
أخبار دولية
2025-09-23
لقاء أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي
أخبار دولية
2025-09-23
لقاء أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي
0
خبر عاجل
2025-11-26
وزير الطاقة اللبنانية لرويترز: طلبنا من البنك الدوليّ إجراء دراسة جدوى أولية للربط الكهربائيّ مع قبرص
خبر عاجل
2025-11-26
وزير الطاقة اللبنانية لرويترز: طلبنا من البنك الدوليّ إجراء دراسة جدوى أولية للربط الكهربائيّ مع قبرص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:12
فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر
أخبار لبنان
04:12
فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر
0
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
0
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
0
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:01
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
أخبار دولية
01:01
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
0
آخر الأخبار
01:25
لافروف: يكذب كل من يزعم بأن روسيا ستتخلى عن إيران إذا حسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
01:25
لافروف: يكذب كل من يزعم بأن روسيا ستتخلى عن إيران إذا حسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More