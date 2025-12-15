الأخبار
الاجتماع التاسع للشراكة اللبنانية–الأوروبية في بروكسل: تجديد الالتزام بالإصلاح والسيادة ونزع السلاح

أخبار لبنان
2025-12-15 | 12:13
الاجتماع التاسع للشراكة اللبنانية–الأوروبية في بروكسل: تجديد الالتزام بالإصلاح والسيادة ونزع السلاح

انعقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان في بروكسل بحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي. 

وصدر عن الطرفين بيان مشترك أكّدا فيه تجديد التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية ودعم اتفاقية الشراكة وأولوياتها.

وجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للإصلاحات التي أطلقتها السلطات اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وللمؤسسات الديمقراطية، ولسيادة الدولة واحتكارها لاستخدام القوة، مشددًا على ضرورة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701.

وأعرب الجانبان عن قلقهما من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، داعين إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي. 

كما جدّدا دعمهما للمؤسسات الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستعدادهما لتعزيز هذا الدعم.

وناقش الطرفان الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أشاد الاتحاد الأوروبي ببعض التقدم المحقَّق، مع التأكيد على الحاجة إلى إصلاحات أعمق في مجالات الحوكمة وسيادة القانون وإدارة المالية العامة، ودعم التعافي الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمواكبة جهود إعادة الإعمار.

وفيما شدّد لبنان على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لمراقبتها. 

كما ناقش الجانبان ملف النازحين، حيث جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم لبنان والعمل من أجل عودةٍ طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى سوريا.

وتطرّق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما حلّ الدولتين، وحماية المدنيين في غزة، والعلاقات اللبنانية–السورية. 

واتفق الطرفان على مواصلة بحث تحديث اتفاقية الشراكة وتعزيز العلاقات نحو شراكة أوسع، مؤكدين التزامهما العمل معًا من أجل لبنان مستقر وآمن ومزدهر.
 

أخبار لبنان

التاسع

للشراكة

اللبنانية–الأوروبية

بروكسل:

تجديد

الالتزام

بالإصلاح

والسيادة

السلاح

