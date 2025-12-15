الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه

أخبار لبنان
2025-12-15 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه

أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "منذ بدأت مرحلة نهوض الدولة من جديد بكل مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الحالية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي".

وذكّر مجلس القضاء الأعلى بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والجزئيّة في حينه، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظات المجلس.

وقال البيان: "في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة. وإنّ المجلس، في هذا الإطار، يثني على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي". 

وأضاف: "أمّا بشأن ما يتمّ تداوله حول "الاستقالات" من القضاء، فإنّه منذ بداية الأزمة في أواخر العام 2019، ولتاريخه، استقال عدد من القضاة لأسباب مختلفة، منها لظروف معيشية صعبة، وايجاد فرص عمل خارج لبنان أو داخله، ومنها لظروف صحيّة أو اجتماعيّة، وأخرى مرتبطة بملاحقات تأديبيّة". 

وإذ أسف المجلس، لاستقالة البعض منهم، لما يتمتعون به من مناقبيّة وعِلم، استغرب "لجوء بعضهم الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، للتظلّم من التشكيلات القضائيّة، فهو يربأ عن ذكر أي شأن يتعلّق بتلك التشكيلات أو الاسباب الحقيقية لاستقالة البعض منهم، حفاظاً على الخصوصية والسرية، ويهيب بالجميع توخي الدقة والمصداقية في التعاطي مع الشأن القضائي، ومواكبة عمل المجلس في مسيرة النهوض التي بدأها". 

وأكد المجلس أنّه كان ولا يزال يسعى لتحسين ظروف العمل القضائي وأوضاع القضاة، طالبا من السلطتين التشريعية والتنفيذية ملاقاته لتأمين استمرارية المرفق القضائي وتعزيز فعاليته.

أخبار لبنان

لمجلس

القضاء

الأعلى...

LBCI التالي
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حملة أمنية سورية بالتعاون مع التحالف الدولي لملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

بيان لعائلة الإمام موسى الصدر... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

مجلس القضاء الأعلى: مباراة لتعيين 40 قاضيًا متدرجًا في معهد الدروس القضائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

لقاء بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد قضائي فرنسي عرض ملفات الفساد والأموال المحولة إلى الخارج وقضية انفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

"تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ" إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وكل معنيّ: نسألكم الأسئلة التالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:12

فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر

LBCI
أخبار لبنان
04:08

رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
04:02

الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:01

ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021

LBCI
آخر الأخبار
01:25

لافروف: يكذب كل من يزعم بأن روسيا ستتخلى عن إيران إذا حسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية

LBCI
أخبار لبنان
13:47

الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
11:16

"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
اقتصاد
08:02

مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير

LBCI
أمن وقضاء
12:51

الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:37

الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More