رأى العضو المؤسس في جمعية Arcenciel بيار عيسى أنه بعد كلّ ما حصل من الانهيار الاقتصادي الى انفجار 4 آب والحرب الأخيرة فإن أكثر وزارة ازداد الثقل والعبء عليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلا: "بالتأكيد كان هناك جهد كبير انما لا نزال تحت المطلوب وتحت الحاجات الفعلية".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "لدينا أمل كبير في هذه الحكومة، ولكن للأسف مجلس النواب لم يتغيّر والحكومة بدون مجلس النواب ما الذي يمكن أن تقوم به؟".وأضاف: "البلد لا يستطيع الإستمرار بطريقة الحوكمة هذه".