السيّد: برنامج "أمان" ساعد في تقليل نسبة الفقر... وهذا ما قالته عن تغيير اسم "الشؤون" وخطة عودة اللاجئين السوريين

أوضحت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد أن تغيير اسم وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية الاجتماعية ليس مجرد تغيير اسم بل تغيير منهجية الوزارة.



وأشارت في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن اسم وزارة الشؤون الإجتماعية لم يتغيّر قانونيا بعد، مشيرة الى أن "الموضوع مرّ في مجلس الوزراء وفي اللجنة المعنية في مجلس النواب وهو ينتظر التشريع حاليا".

وكشفت أن "وزارة الشؤون تطال سنويا تقريبا مليوني لبناني أي تقريبا نصف الشعب اللبناني ولدينا سجلات اجتماعية وداتا عن هؤلاء الأفراد والعائلات".

ولفتت الى أن تغيير الإسم يتبعه تغييرا في هيكلية الوزارة، قائلة: "نحن نضع 3 دوائر للوزارة: المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والادماج الاقتصادي والتنمية المحلية".



وقالت السيّد: "قدّمنا موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية وكانت أفضل تقديم لموازنة"، لافتة الى أن "موازنة الوزارة هي الموازنة الوحيدة التي زادت بنسبة 40%".





من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة حنين السيّد أن برنامج "أمان" يطال 165 ألف عائلة أي 800 ألف مواطن لبناني، لافتة الى أن هذا البرنامج ساعد كثيرا في تقليل نسبة الفقر.



وقالت: "تكلفة مساعدة الـ800 ألف مواطن لبنان تبلغ 20 مليون دولار شهريا أي أننا نضخ في الإقتصاد 20 مليون دولار شهريا".

وعن خطة عودة اللاجئين السوريين، أكدت السيّد أن الخطة تشمل عودة جميع النازحين الذين دخلوا منذ العام 2011. وأوضحت أن الخطة مبنية على تحفيز العودة وهناك حوافز مادية وتسهيلات ادارية.



وقالت: "عاد نصف مليون سوري الى سوريا منذ سقوط النظام فيما عاد 400 ألف منذ بدء تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين".