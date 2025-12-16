مرفأ بيروت يمدّد ساعات العمل خلال موسم الأعياد

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، أنه "في إطار التزامها بتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية، وبالتنسيق مع إدارة جمارك المرفأ، تقرر تمديد ساعات العمل اليومية، بما فيها يوم السبت، حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك لغاية نهاية العام 2025".



واشارت الى ان "هذا القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، وضمان انسيابية عمليات الشحن والتفريغ والتخليص، بما يساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات. كما يأتي استجابة للارتفاع المتوقع في الحركة التجارية خلال موسم الأعياد ونهاية العام، ويعكس حرص مرفأ بيروت على مواكبة متطلبات المرحلة ودعم النشاط الاقتصادي الوطني".



وأكدت إدارة المرفأ "استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لتأمين أفضل مستوى من الخدمات، وتعزيز دور مرفأ بيروت كمرفق حيوي وأساسي في حركة التجارة اللبنانية"، متمنية أعياداً مجيدة مليئة بالخير والنجاح للجميع".