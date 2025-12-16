فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب طوني فرنجيه الذي قال: "جئنا إلى فخامة الرئيس لتهنئته بالأعياد، وللتهنئة أيضًا بنتائج زيارة قداسة البابا وحسن التنظيم الذي رافقها".



وأكد أن "ما يشهده لبنان اليوم هو مسار لبناء الأمل، قائم على وقائع سياسية بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح".



وأشار إلى أن "ما يقوم به الجيش اللبناني والدولة اللبنانية هو أكثر من ممتاز، سواء لجهة الانتشار، أو سحب السلاح، أو ضبط النفس على المستوى اللبناني، الأمر الذي يجنّب البلاد أي توتّر جديد"، متمنيا على "المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات."



كما شدد على أن "العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة ممتازة".

