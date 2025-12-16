المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت وبحث الأوضاع العامة مع النفّي

استقبل رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، الذي زاره مهنئاً بتسلمه مهامه الجديدة.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إدارة المرفأ والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لضمان حسن سير العمل وحماية الموظفين من أي تجاوزات.



والتقى المدراء في المرفأ، وتم التشديد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية، بما يخدم المصلحة العامة.