هاني عن انتشار مرض الحمّى القلاعية: هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان

أكد وزير الزراعة نزار هاني أنّه، في ظلّ مخاوف المواطنين من انتشار مرض الحمّى القلاعية، "هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان".وطمأن إلى أنّ الوزارة تتخذ الإجراءات الصارمة واللازمة لمعالجته والحدّ من انتشاره بين المواشي.كما أشار إلى أنّه تمّ إرسال عينات مخبرية لتصنيع اللقاح المطلوب.