قزي: وقف تسجيل السيارات التي لا تزال شهادات الجمرك الخاصة بها محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة

كشف رئيس مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي عن مشكلة جديدة طرأت في النافعة تتمثّل في وقف تسجيل السيارات التي لا تزال شهادات الجمرك الخاصة بها محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة، ما أدّى إلى تعطيل كامل للمعاملات ومنع تسجيل السيارات"، مشيرًا إلى أنّ "الخلاف القائم ناتج عن قرارات تُتخذ من دون دراسة مسبقة، حيث يتمّ علاج الخطأ بخطأ آخر.وأكد قزي أنّه "لا اعتراض على اتخاذ أي قرار تنظيمي أو مالي، بما في ذلك رفع الرسوم أو تعديل التسعير، شرط أن يسبقه إعداد آلية واضحة ومدروسة وتنفيذها فورًا.وحذر قزي من أن "وقف تسجيل السيارات اليوم ينعكس سلبًا على مئات المواطنين"، لافتًا إلى "وجود نحو 300 سيارة متوقفة عن التسجيل، علمًا أنّ هذه السيارات تحمل شهادات قديمة لم تعد متوافرة بكثرة في السوق، وأنّ غالبية أصحابها ينتظرون تسجيلها قبل الأعياد، في ظل غياب الحركة الاقتصادية وتوقّف الأعمال وتردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية".وشدّد على أنّ "ما يجري غير مبرّر قانونيًا". ولفت الى أنّ "وزارة الداخلية مهمتها تنفيذ القانون، متسائلًا عن أي "نص قانوني يجيز وقف هذه المعاملات أو فرض أعباء إضافية".وأكد أنّ "التسعير المعتمد حاليًا يتمّ وفق سعر البورصة، وأنّ السيارات التي خرجت من الجمارك على سعر 1500 ليرة لا يوجد في القانون ما يسمح بفرض رسوم جديدة عليها".