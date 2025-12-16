بري تابع مع زواره الاوضاع العامة والمستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي في الجامعة محمد رسلان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، في حضور رئيس مجلس الامناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الرئيس السابق للجامعة عباس فواز ، في زيارة بروتوكولية بعد إنجاز الجامعة لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة.وعرض الاطراف الاوضاع العامة لاسيما إوضاع الجاليات اللبنانية في مناطق إنتشارها.كما استقبل بري سفير الجمهورية الاسلامية في ايران لدى لبنان مجتبى أماني، وبحث معه في المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وايران.