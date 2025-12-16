وليد جنبلاط أبرق إلى رئيس الوزراء الأسترالي: استهداف المدنيين في أي مكان في العالم هو عمل همجي لا يمكن التسامح معه

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، معزّيًا بالمدنيين الذين قضوا جرّاء الهجوم الذي طال شاطئ بونداي في سيدني.



وفي البرقية، أكد جنبلاط أنّ استهداف المدنيين في أي مكان في العالم هو "عمل همجي لا يمكن التسامح معه أو قبوله".



وأضاف: "في هذه اللحظات الصعبة، أعبّر عن تضامني الكامل مع أستراليا والشعب الأوسترالي، راجيًا نقل تعازيي إلى عائلات الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".