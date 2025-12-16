السفير الأميركي جال في جنوب الليطاني برفقة قائد الجيش وأكد استمرار دعم واشنطن لأمن واستقرار لبنان

جال سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، برفقة عدد من كبار الدبلوماسيين، في قطاع جنوب الليطاني يوم 15 كانون الأول إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وكبار الضباط في الجيش.



واطّلعوا خلال الزيارة، على التقدّم المستمر الذي يحرزه الجيش اللبناني وجهوده لتعزيز السلام والاستقرار والأمن.



وأكدت السفارة الأميركية في منشور على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم لبنان في هذا المسار.