مشروع قانون الفجوة المالية بين سلام وموفد ماكرون... وتأكيد حماية حقوق المودعين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وتم في خلال اللقاء البحث في التقدم المُحقق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.



وقد تم التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد.



واستقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس العمدة الجديد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية "دار الايتام الاسلامية" برئاسة ندى سلام نجا في زيارة بروتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد، وكانت مناسبة تم خلالها عرض لأوضاع المؤسسة ونشاطاتها المستقبلية.



كما التقى رئيس الحكومة سفير لبنان لدى نيجيريا وسام كلاكش.