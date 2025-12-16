الأخبار
مشروع قانون الفجوة المالية بين سلام وموفد ماكرون... وتأكيد حماية حقوق المودعين
أخبار لبنان
2025-12-16 | 08:53
مشروع قانون الفجوة المالية بين سلام وموفد ماكرون... وتأكيد حماية حقوق المودعين
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وتم في خلال اللقاء البحث في التقدم المُحقق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.
وقد تم التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد.
واستقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس العمدة الجديد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية "دار الايتام الاسلامية" برئاسة ندى سلام نجا في زيارة بروتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد، وكانت مناسبة تم خلالها عرض لأوضاع المؤسسة ونشاطاتها المستقبلية.
كما التقى رئيس الحكومة سفير لبنان لدى نيجيريا وسام كلاكش.
أخبار لبنان
نواف سلام
جاك دو لا جوجي
الفجوة المالية
ماكرون
التالي
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
بيار عيسى لـ"عشرين 30": العبء ازداد على "الشؤون" بعد كلّ ما حصل
السابق
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-10-01
سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
0
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
0
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
0
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
1
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
3
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
4
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
5
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
6
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
7
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
8
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
