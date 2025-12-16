وزير الثقافة: سنة 2026 ستكون سنة المكتبات العامة

سلم وزير الثقافة غسان سلامة في مقر المكتبة الوطنية، مسؤولين في المكتبات العامة من مختلف المحافظات اللبنانية، عددًا كبيرًا من الكتب والدوريات المعدة للهبات من مجموعات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية، وذلك في إطار سياسة دعم وزارة الثقافة للمكتبات العامة تعزيزًا لنشر المعرفة بين أفراد المجتمع.وتشكل هذه المبادرة فعل تضامن ثقافي يعكس وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية دعم القراءة والتعلّم المجاني للجميع، ولاسيما أنها توسع محتوى المكتبة، وتوفر مصادر متنوعة للقراء من مختلف الأعمار والاهتمامات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحدّ من القدرة على شراء الكتب.وتعليقًا على هذه المناسبة قال وزير الثقافة : "هذا اول الغيث في مشروع طموح لإعادة احياء المكتبات العامة ستظهر نتائجه تباعا من خلال تقديمات الكترونية وكتبية ومن خلال تدريب القيمين على هذه المكتبات".وشدد على أنه بالنسبة للوزارة، "سنة 2026 ستكون الى حد كبير سنة المكتبات العامة".