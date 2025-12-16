الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
8
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
8
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الإنقاذ الدولية أصدرت قائمتها السنوية: الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن تواجه أزمات غير مسبوقة
أخبار لبنان
2025-12-16 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لجنة الإنقاذ الدولية أصدرت قائمتها السنوية: الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن تواجه أزمات غير مسبوقة
أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إصدار قائمتها السنوية لمراقبة حالات الطوارئ، والتي تحدد 20 دولة معرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية في عام 2026. وأشار بيان للجنة، الى أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن - وجميعها مدرجة في قائمة المراقبة لهذا العام، تعد أمثلة واضحة الدلالة على التأثير المدمر لما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية اضطراب العالم الجديد".
ولفت البيان الى أن "هناك حاليا عدد من الحروب الدائرة أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحتاج حوالي 239 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما أن أكثر من 117 مليون شخص مشردون قسرا. تضم دول قائمة المراقبة 12% فقط من سكان العالم، لكنها تضم 89% من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبحلول عام 2029 من المتوقع أن تستضيف هذ الدول أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم. ومع ذلك، بدلا من التصدي لهذه الأزمة، تم تخفيض التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية بنسبة 50٪ في العام الماضي (2024)".
وأوضح أن "دول الشرق الأوسط تشكل ما يقارب ربع قائمة المراقبة لهذا العام، مما يرسم صورة قاتمة لـ"الفوضى العالمية الجديدة". لم يؤد وقف إطلاق النار في غزة إلى توفير المستويات الموعودة من المساعدات، في حين تهدد ظروف الشتاء القاسية حياة المزيد من الناس. يتأرجح لبنان على حافة صراع جديد، في حين يعاني 80% من سكانه من الفقر ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويواجه اليمن مستويات قياسية من الجوع ونقص حاد في التمويل، في حين أن الجمود الهش في البلاد يهدد بالانهيار مرة أخرى إلى صراع مفتوح. وبعد مرور عام على سقوط حكومة الأسد الذي أشعل الأمل في نفوس الملايين، لا تزال سوريا في حالة هشة للغاية - حيث يعتمد ما يقارب 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بينما يواجه العائدون تحديات كثيرة لإعادة بناء حياتهم".
ميليباند
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند: "ما تشهده لجنة الإنقاذ الدولية على أرض الواقع ليس حادثا مأساويا. فالعالم لا يكتفي بعدم الاستجابة للأزمة فحسب، بل إن أفعاله وأقواله تساهم في إنتاجها، وإطالة أمدها، وتفاقمها. وتعد قائمة المراقبة لهذا العام شهادة على البؤس، ولكنها أيضا تحذير: فبدون اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أولئك الذين لديهم القدرة على إحداث تغيير، فإن عام 2026 قد يصبح أخطر عام على الإطلاق".
كاي
من جهته، قال مدير السياسات الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية مارك كاي: "نشهد في جميع أنحاء الشرق الأوسط حاجة متزايدة إلى التدخلات التي من شأنها إنقاذ حياة الكثيرين: سواء في غزة، حيث لا تزال المساعدات لا تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، أو في اليمن، حيث تم خفض نصف المساعدات الإنسانية، أو في سوريا، حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إعادة الإعمار رغم الصعوبات. مع تقلص ميزانيات المساعدات العالمية، يتعرض سكان البلدان المدرجة في قائمة المراقبة لمزيد من الأزمات".
وذكر البيان أنه "رغم ذلك، فإن الأدلة المستمدة من عمل لجنة الإنقاذ الدولية في جميع أنحاء العالم تبعث الأمل وتثبت أن العالم قادر على مواجهة "الفوضى العالمية الجديدة". وتضع قائمة المراقبة، التي أعدتها لجنة الإنقاذ الدولية، جدول أعمال عمليا للاستجابة للأزمات الحالية وبناء نظام عالمي أكثر إنصافا. ونحن ندعو إلى تجديد الجهود الدبلوماسية، وتوفير حماية أشد للمدنيين، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ووضع نظام للمساعدات يدعم بشكل أفضل أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".
القائمة
أما الدول العشر الأولى في قائمة المراقبة لهذا العام فهي:
السودان
الأراضي الفلسطينية المحتلة
جنوب السودان
إثيوبيا
هايتي
ميانمار
جمهورية الكونغو الديمقراطية
مالي
بوركينا فاسو
لبنان
النصف الثاني:
أفغانستان
الكاميرون
تشاد
كولومبيا
النيجر
نيجيريا
VII. الصومال
سوريا
أوكرانيا
اليمن
أخبار لبنان
الإنقاذ
الدولية
أصدرت
قائمتها
السنوية:
الأراضي
الفلسطينية
المحتلة
ولبنان
وسوريا
واليمن
تواجه
أزمات
مسبوقة
التالي
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
بيار عيسى لـ"عشرين 30": العبء ازداد على "الشؤون" بعد كلّ ما حصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-30
الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى إتصالًا من الرئيس الفرنسي بحثا فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
آخر الأخبار
2025-09-30
الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى إتصالًا من الرئيس الفرنسي بحثا فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
0
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-09
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-09
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
0
صحف اليوم
2025-10-02
"دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة"... هذا ما قاله مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ"الأنباء" الكويتية
صحف اليوم
2025-10-02
"دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة"... هذا ما قاله مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ"الأنباء" الكويتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
0
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
0
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
0
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
3
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
4
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
5
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
6
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
7
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
8
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More