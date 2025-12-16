الأخبار
قاسم هاشم: الجلسة التشريعية لتسيير أمور الدولة وخدمة المواطن والحري بالبعض الاقلاع عن التعطيل والتخريب

أخبار لبنان
2025-12-16 | 11:23
قاسم هاشم: الجلسة التشريعية لتسيير أمور الدولة وخدمة المواطن والحري بالبعض الاقلاع عن التعطيل والتخريب
قاسم هاشم: الجلسة التشريعية لتسيير أمور الدولة وخدمة المواطن والحري بالبعض الاقلاع عن التعطيل والتخريب

  رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح اليوم، ان "الجلسة التشريعية بالدعوة اليها وبجدولها تأتي وفق الاصول الدستورية والقانونية ولتأمين المصلحة الوطنية لتسيير أمور الدولة وخدمة للبنانيين، وما اعتاد عليه البعض تشكيكا وتصويبا في غير مكانه وزمانه، وكان حريا بالبعض الاقلاع عن توجهات التعطيل والتخريب والتزام مصلحة البلد بدل الامعان بسياسة الاثارة والتحريض في زمن الوطن بحاجة الى الوحدة والتخلي عن الغرائز والاثارة خدمة للمصالح الحزبية والطائفية والكسب الشعبي على حساب انقاذ البلد، فإلى متى ستستمر هذه السياسات والى اي مدى ستستمر الرهانات الخاطئة، فبدل تلقف اللحظة والالتفاف لانقاذ لبنان واعتبار الجلسة فرصة لاستكمال ما ساهم هؤلاء بإمكانية خسارته، فاذا بهم يستمرون بسياسة التخريب. ألم يقتنعوا انه بالتوافق والتفاهم يحفظوا ويحموا البلد".

أخبار لبنان

هاشم:

الجلسة

التشريعية

لتسيير

الدولة

وخدمة

المواطن

والحري

بالبعض

الاقلاع

التعطيل

والتخريب

