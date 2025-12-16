إدارة مرفأ بيروت: نظام CAMA يعمل بشكل طبيعي من دون أي أعطال

أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، أن نظام CAMA التابع للمرفأ يعمل بشكل طبيعي من دون أي أعطال، وأن كل "العمليات التشغيلية" تتم بشكل منتظم.



وأفادت الإدارة بأن المعلومات المتداولة مؤخراً بشأن تأخر إخراج الحاويات والبضائع، ترتبط بأعطال خارجة عن نطاق النظام التشغيلي لإدارة المرفأ (CAMA).



وأكدت أنها ملتزمة بضمان استمرارية العمل وسير العمليات بالشكل الطبيعي، طالبة من الجميع توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في إدارة المرفأ لضمان المصداقية.