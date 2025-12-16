الأخبار
إدارة مرفأ طرابلس ردًا على مزاعم عن تخلف شركات عن تسديد الرسوم المستحقة: ملتزمون بحماية المال العام
أخبار لبنان
2025-12-16 | 12:58
إدارة مرفأ طرابلس ردًا على مزاعم عن تخلف شركات عن تسديد الرسوم المستحقة: ملتزمون بحماية المال العام
صدر عن إدارة مرفأ طرابلس بيان، اليوم، جاء فيه: "عطفًا على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مزاعم تفيد بتخلّف عدد من الشركات والوكالات البحرية عن تسديد الرسوم المستحقة في مرفأ طرابلس، وما رافق ذلك من إيحاءات بوجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية هذه الادعاءات، يهمّ إدارة مرفأ طرابلس أن توضح للرأي العام ما يلي:
- تؤكد إدارة المرفأ أن عملية تحصيل الرسوم المرفئية تتم وفق الأصول القانونية المعتمدة، وتخضع لإشراف مباشر من الإدارات المختصة، ضمن آليات مالية وإجرائية واضحة تضمن الشفافية وحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
- إن المديرية العامة لأمن الدولة تضطلع بدور داعم ومساند لإدارة المرفأ، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة الجهات المتخلّفة عن تسديد الرسوم المستحقة، وذلك في إطار التعاون الطبيعي بين الإدارات والمؤسسات الرسمية، وبهدف حماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
- أسهم هذا التعاون المؤسسي بشكل مباشر في رفع نسبة تحصيل الرسوم إلى ما يقارب 99%، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتّبعة وجدية المتابعة، ويدحض أي انطباع أو ادعاء بوجود تهاون أو خلل ممنهج في هذا الإطار.
- تشدد إدارة مرفأ طرابلس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية تسهيل عدم تسديد الرسوم، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية، مؤكدة أن أي إجراءات تقوم بها الجهات المختصة تندرج حصراً ضمن إطار العمل الرقابي الاعتيادي والتعاون المؤسسي بين الإدارات الرسمية.
- تدعو إدارة مرفأ طرابلس وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى التباس أو إلى إساءة غير مبرّرة لمؤسسات عامة وموظفين يؤدون واجباتهم وفق القانون.
وختم البيان: "تؤكد إدارة مرفأ طرابلس التزامها الكامل بحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والاستمرار في التعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل في المرفأ واستمرارية نشاطه وفق أعلى المعايير الإدارية والقانونية".
أخبار لبنان
طرابلس
مزاعم
شركات
تسديد
الرسوم
المستحقة:
ملتزمون
بحماية
المال
العام
0
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
أخبار لبنان
2025-10-27
مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
0
أخبار لبنان
2025-11-13
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
أخبار لبنان
2025-11-13
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
0
أخبار لبنان
2025-10-23
حبيب هنأ بتعيين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
2025-10-23
حبيب هنأ بتعيين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
أخبار لبنان
16:23
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
0
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
أخبار لبنان
13:46
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
0
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
خبر عاجل
2025-09-09
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
0
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
2025-11-23
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
0
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
صحف اليوم
2025-10-31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء
1
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:24
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
3
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
خبر عاجل
06:06
معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون
4
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
5
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
6
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
7
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
8
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
